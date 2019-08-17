برشلونة يكشف مدى إصابة سواريز

أصدر نادي برشلونة بيانًا كشف فيه عن الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز في افتتاح الدوري ضد أتلتيك بيلباو.

وأتى في البيان الرسمي للفريق الكاتالوني أن لويس سواريز خضع لفحوصات طبية صباح اليوم، والتي أكدت إصابته في عضلة الساق اليمنى، مؤكدا أن عودته للمشاركة مرتبطة بمدى تعافيه . وفي نفس السياق أفادت تقارير صحيفة أن غياب سواريز عن الملاعب قد يمتد بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

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