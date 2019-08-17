بث مباشر.. ريال مدريد وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة ريال مدريد وسليتا فيجو، خارج الديار، فى الخامسة مساءً، ضمن الجولة الافتتاحية من "الليجا". الدوري الإسباني "الليجا". ويسعى النادى الملكى بقيادة زين الدين زيدان تصحيح المسار، بعدما حصل ريال مدريد على المركز الثالث، بفارق ١٩ نقطة عن حصل ريال مدريد على المركز الثالث، بفارق ١٩ نقطة عن برشلونة بطل الدورى الموسم الماضى، بالإضافة لخروج ريال مدريد بدون حصد أى لقب فى الموسم الماضى.

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