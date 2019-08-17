رياضة | بعد الهزيمة من بلباو.. خناقة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الهزيمة من بلباو.. خناقة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق برشلونة للهزيمة أمام فريق أتليتك بلباو بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

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وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة سبورت إلى إن بيكيه مدافع الفريق ألقي باللوم على عثمان ديمبلي لهدف أدوريز مهاجم بلباو من خلفية رائعة في الدقيقة 88 من المباراة.

ويعتقد المدافع الإسباني أن الفرنسي كان بإمكانه فعل الكثير لمنع كابا من تمرير الكرة لأدوريز، وأمسك ديمبلي برأسه بدون أن يرد على بيكيه في النهاية.