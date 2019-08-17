الامارات | برشلونة يعلن عن تعرض سواريز لإصابة غريبة

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن عن تعرض سواريز لإصابة غريبة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، أن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي اضطر لمغادرة مباراة فريقه أمام أتلتيك بلباو أمس الجمعة، في انطلاقة الدوري الإسباني، يعاني من إصابة في الساق اليمنى، بينما جاءت الإصابة في مكان غريب.
وأوضح النادي في بيان أن الفحوصات التي أجراها اللاعب صباح اليوم، أكدت معاناته من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى، بينما لم يحدد الجهاز الطبي المدة التي سيغيبها سواريز.
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