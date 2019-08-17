سيدات الطائرة الشاطئية يفزن على موزمبيق 2\0 بالألعاب الأفريقية

حقق منتخب مصر الوطني الاول للكرة الطائرة الشاطئية سيدات، الفوز على نظيره موزمبيق بنتيجة 2/0 فى إطار ثاني مواجهات دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب . الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب . ويضم المنتخب الثنائي دعاء الغباشي وفريده العسقلاني، والذي حقق الفوز أمس في المباراة الأولى أمام النيجر بنتيجة 2/1. ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من مصر وموزمبيق والنيجر والسنغال .

والذي حقق الفوز أمس في المباراة الأولى أمام النيجر بنتيجة 2/1. ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من مصر وموزمبيق والنيجر والسنغال .

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