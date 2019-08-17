استعدادات جادة لبطولة مصر الدولية ومهرجان جمال الخيول العربية

بدأت محطة الزهراء لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة الاستعدادات الجادة لاقامة مهرجان مصر القومي والبطولة الدولية الحادية والعشرون لجمال الخيول العربية الأصيلة ، والتى تقام خلال الفترة من 31 اكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبلين.

ويقام المهرجان على مرحلتين يتضمن بطولتين إحداهما محلية والأخرى دولية حيث يستخوذ هذا المهرجان على الإهتمام العالمى نظرا لقوة وجمال الخيول المصرية والعربية الأصيلة المشاركة فيه لملاك من عدة دول عربية وأجنبية ، والتى تنافس على الألقاب بشدة على كافة مستويات المسابقة.

ويقام المهرجان كما هو معتاد تحت رعاية وزارة الزراعة المصرية ممثلة فى الهيئة الزراعية المصرية - محطة الزهراء وتحت رعاية السيد الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة المصرى .

يرأس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الدكتورة نجلاء رضوان رئيسة الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التى قالت إن المهرجان يحظى بمكانة عالية عالميا ينجذب له كل عام عددا من الشخصيات المهمة على المستوى العام والخاص ، ممثلة فى محبى الخيول ومربيها من الأمراء العرب ورجال المال والأعمال العالمين على أصعدة مختلفة , هذا بالإضافة إلى السياسيين من الوزراء والسفراء والعديد من الشخصيات العامة العالمية التى تهتم بهذا المجال .

أضافت أن الاستعدادات حاليا تتم على قدم وساق تحت إشرافها لاستقبال الضيوف والعمل

على رعايتهم وتأمينهم طوال مدة البطولة ، وظهور بالمظهر المشرف المعتاد سنويا ، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع سلطات مطار القاهرة الجوى لسرعة إنهاء إجراءات الضيوف ، وبالنسبة للخيول فيتم الاعتناء بها منذ وصولها لأرض المطار وأثناء الحجر البيطرى وحتى إتمام الإجراءات لوصولها للبوكسات التى ستضمها طوال مدة البطولة وحتى عودتها سالمة بعد إنتهاء المهرجان.

واوضحت أنه بالنسبة للجانب الأمنى فأنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية المصرية كما هو معتاد لتأمين المهرجان بالكامل بالإضافة لتأمين الضيوف ، بالحجز فى أفخم الفنادق لإقامة لجنة التحكيم بالقرب من مكان المهرجان وتجهيز وسائل التنقل للعمل على راحتهم بالإضافة إلى الشخصيات المهمة الدولية التى ستشارك هذا العام ، حيت تم توجيه دعوة لإشراك نادى فروسية القوات المسلحة على هامش المهرجان ، وكذلك خيول اكاديمية الشرطة ، كما سيتم دعوة سمو الشيخة سارة الصباح نيابة عن سمو امير دولة الكويت ، وسمو الشيخ سلطان القاسمى حاكم إمارة الشارقة بدولة الأمارات العربية المتحدة لحضور المهرجان .

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اكدت إن هذه البطولات تقام فى مصر منذ ما

يقرب من خمسة وعشرون عاما مع نجاحات وتقدمات متعاقبة ، ولأن محطة الزهراء هى المحطة الأم فقد كانت السباقة دوما لإقامة هذه المهرجانات فى الوطن العربى ، وذلك مساهمة منها فى رفع الوعى العام ، ودعم الخيول العربية الاصيلة ، والعمل على نشر حب الخيل وثقافتها فى العالم ، لافتة إلى أن البطولات يتنافس فيها العديد من الدول العربية والأجنبية ، إلى جانب المربيين من جمهورية مصر العربية ، حيث تقام بطولة مصر القومية بين الخيول المولودة على أرض مصر .

أما فى البطولة الدولية فتشأرك جميع الخيول سواء المولودة على أرض مصر أو القادمة من الخارج أو خيول الدول الأجنبية والعربية القادمة للمشاركة فى المسابقة الرسمية ، ومن الدول التى من المتوقع أن تشارك فى البطولة لهذا العام هى ، المملكة العربية السعودية ، الكويت ، الإمارات العربية المتحدة ، المملكة الأردنية الهاشمية ، إيطاليا ، ألمانيا و بلجيكا . وبالنسبة للخيول المشاركة هذا العام من المنتظر أن يصل إلى حدود الثلاثمائة وسبعون حصانا حسب طلبات الاشتراك التى تلقتها الهيئة .

أشارت إلى انه يقام على هامش المهرجان العديد من الانشطة الفنية المختصة بالحصان العربى الأصيل ، منها المعارض الفنية لعرض اللوحات الفنية الخاصة بالخيول مع وجود رسامين محترفين لعمل الاسكتشات المختلفة وكذا اللوحات الكاملة ، بالإضافة إلى التصوير الفوتوغرافى وصناعة التماثيل ، وأيضا تقديم فقرات من الفروسية الشعبية وهو عرض فريد وأصيل مصرى صميم تنفرد به جمهورية مصر العربية ، وهو نوع من الترويض من الفارس لحصانه ، ويكون على أنغام المزمار الشعبى .