شكرا لقرائتكم فيفا يرسل لجان خاصة للجبلاية.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إرسال لجان دورية إلى مقر الجبلاية طوال الفترة المقبلة وتحديدا حتى موعد الإنتخابات الجديدة، والتى ستجرى فى سبتمبر 2020، على أن يكون دور هذه اللجان هو التفتيش على أداء اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية والتأكد من عدم وجود تدخل حكومى وهو ما تعهد به مسئولو الجبلاية للفيفا.

Advertisements

وكانت لجنة من الفيفا قد وصلت مؤخرا إلى مصر واجتمعت بمسئولى الكرة المصرية، ووافقت مبدئيا على تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية، على أن يتم الإعلان عن الأسماء الموجودة فى اللجنة أواخر أغسطس الجارى، وتردد أكثر من إسم مرشح للجنة أبرزهم عمرو الجناينى وماجد نجاتى وجمال محمد على وأحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.

يذكر أن لجنة الفيفا حددت يوم 20 أغسطس الجارى موعدا للزيارة الثانية لمقر الجبلاية بعد الزيارة الأولى التى جرت يوم 5 من الشهر الجارى.