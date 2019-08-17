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شكرا لقرائتكم فيفا يرسل لجان خاصة للجبلاية.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت لجنة من الفيفا قد وصلت مؤخرا إلى مصر واجتمعت بمسئولى الكرة المصرية، ووافقت مبدئيا على تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية، على أن يتم الإعلان عن الأسماء الموجودة فى اللجنة أواخر أغسطس الجارى، وتردد أكثر من إسم مرشح للجنة أبرزهم عمرو الجناينى وماجد نجاتى وجمال محمد على وأحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.
يذكر أن لجنة الفيفا حددت يوم 20 أغسطس الجارى موعدا للزيارة الثانية لمقر الجبلاية بعد الزيارة الأولى التى جرت يوم 5 من الشهر الجارى.
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