شكرا لقرائتكم تايم سبورت تنقل مباراة مصر و البرتغال فى مونديال مقدونيا لناشئى اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصلت قناة تايم سبورت، على حقوق نقل مباراة منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 أمام نظيره البرتغالى المحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، فى دور نصف نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا على الهواء مباشرة. حصلت قناة تايم سبورت على حقوق نقل مباريات مصر فى المونديال حصريا منذ انطلاقها . Advertisements تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى نصف النهائى بالفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى دور ال 8 أول أمس الخميس . وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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