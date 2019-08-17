كاد يمر من هنا.. إسلام سليماني خطفه سبورتيج لشبونة من الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هل تعلم أن الجزائري إسلام سليماني، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي حاليًا و سبورتينج لشبونة، نيوكاسل وفنربخشة التركي كاد قريبًا من الانضمام لصفوف الإسماعيلي في وقت ماضي؟

في 20 مارس 2013، أرسل نادي الإسماعيلي عرضًا رسميًا لنظيره شباب بلوزداد الجزائري لضم لاعبه إسلام سليماني على سبيل الإعارة أو البيع على أن يتم الاتفاق على المقابل المادي بالمفاوضات المباشرة.

لاعبون كُثر أصبحوا من المشاهير في عالم كرة القدم كادوا يخوضوا تجربة احترافية في مصر ولكنها فشلت وهو ما سنستعرضه في سلسلة حلقات تُنشر عبر موقع يلا كورة تحمل اسم "كاد يمر من هنا" والحلقة الأولى بطلها الجزائري إسلام سليماني.

محمد أبو السعود، رئيس الإسماعيلي حينها أوضح للموقع الرسمي لناديه أنه أهتم بضم إسلام سليماني بعد ظهوره المميز أمامهم مع شباب بلوزداد في دور ربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد العربي.

إسلام سليماني، صاحب الـ 25 عامًا حينها ـ سجل هدفًا في شباك الإسماعيلي بمباراة الذهاب و الإياب اللتان انتهيا بذات النتيجة بهدف بهدف لكل فريق قبل أن يحصل الدراويش على بطاقة التأهل للدور التالي بركلات الترجيح.

تألق اللاعب دفع نادي الترجي التونسي لمراسلة نظيره شباب بلوزداد الجزائري لضم اللاعب بصورة رسمية وكذلك أوردت الوكالة الألمانية خبرًا يُفيد برغبة الأهلي المصري في ضم اللاعب أيضًا.

أبو السعود، أشار لموقع ناديه الرسمي، إلى أنه تواصل مع نظيره عز الدين رئيس نادي شباب بلوزداد بعد رغبة إسلام سليماني في اللعب لنادي الإسماعيلي واتفاقية التوأمة بين الناديين؛ حيث سيكون ضمهم لسليماني تفعيلاً لبنود هذه الاتفاقية وسيكون مقابلها من "جيبه الخاص".

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سليماني لم تكن تحاصره العروض العربية فقط بل الأوروبية كذلك؛ حيث كان متألقًا رفقة منتخب الجزائر، الذي لعب أول مباراة بقميصه مايو 2012 ـ بخوض 45 دقيقة في ودية أمام النيجر.

قبل أن يتألق سليماني في الماريات الرسمية؛ حيث سجل هدفين في مباراتين خاضهما بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم ثم 3 أهداف خلال 3 مباريات خاضهما بكأس القارات رفقة منتخب بلاده مما جعله محط أنظار أندية عديدة.

ومع كثرة الأحاديث عن اقترابه من اللعب في الدوري المصري مسؤولو نادي سبورتينج لشبونة نجحوا في خطفه من نادي الإسماعيلي بتقديم عرض مالي مُغري لناديه شباب بلوزداد بلغت قيمته 300 ألف يورو.

الإسماعيلي عوّض صفقة ضمه للمهاجم سليماني بالتعاقد مع الإيفواري ميشاك كوفي قادمًا من ذات النادي شباب بلوزداد؛ حيث شارك 5 مباريات بالدوري سجل خلالهم هدفًا قبل أن يعود لناديه الجزائري بنهاية الموسم.

سليماني في هذا الموسم 2013/2014 شارك مع سبورتينج لشبونة في 31 مباراة؛ حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 لزملائه ليخوض موسمين آخرين معه ثم ينتقل لنادي لسيتر سيتي الإنجليزي.

سليماني واصل التألق في الموسم التالي؛ حيث شارك في 33 مباراة سجل خلالهم 15 هدفًا وصنع 5 لزملائه ثم توّهج في موسمه الثالث مع سبورتينج ؛ حيث سجل 31 هدفًا وصنع 6 لزملائه خلال 46 مباراة شارك بها بجميع البطولات لتنتقيه أعين مسؤولي ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو كأغلى لاعب عربي.

ولكن مع ليستر لم تكن مسيرة سليماني كما انتظره مسؤولو ؛ حيث خرج مُعارًا لصفوف نيوكاسل ثم فنربخشة قبل أن يعود له مع نهاية موسم 2018/2019 في الدوري التركي.