شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تمسكه بوليد سليمان وينفي وصول أي عروض لشرائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفي أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي تلقي وليد سليمان لاعب الفريق أيه عروض لشرائه أو استعارته من أندية عربية.

أضاف أمير ، النادي لم يلتقي أي اتصالات ولم تصله أي مكاتبات أو مراسلات في هذا الشأن مشيرا إلي أن وليد سليمان من اللاعبين الكبار داخل الفريق واحد الركائز الأساسية ولا توجد أي نية للتفريط فيه داخليا أو خارجيا تحت أي ظروف .

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وأوضح أمير توفيق إن دور وليد سليمان مهم جدا سواء علي الصعيد الفني أو القيادي مشددا علي أن اللاعب له بصمة واضحة للغاية داخل الملعب وخارجه.

وذكر مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي أن النادي الاحمر يقدر جيدا قيمة وليد سليمان الفنية وخبراته الكبيرة خاصة وانه لاعب متميز مرتبط بالنادي وجماهيره و يتمتع بسلوك أكثر من رائع والجميع يتمني استمراره في الملاعب لأطول فترة ممكنة.