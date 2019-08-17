شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه أمام ديكاداها.. المغربى بن شرقى لاعب الزمالك يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "بن شرقى" لاعب فريق الزمالك تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عقب إحرازه هدف التقدم للأبيض فى المباراة المقامة حاليا أمام بطل الصومال (ديكاداها)، فى بطولة دورى أبطال أفريقيا. وتغلب الزمالك على ديكاداها الصومالى بسبعة أهداف دون رد سجل الأول المغربى أشرف بن شرقى، والثانى جاء بخطأ من مدافع المنافس والثالث عمر السعيد والرابع محمود الونش والخامس أشرف بن شرقى والسادس كريم بامبو، والسابع مصطفى محمد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا. Advertisements



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