شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعادل مع المريخ 1-1 في أولى وديات معسكر الاسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة مع نظيره المريخ بهدف لمثله في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم بمعسكر الفريق الفيومي بمدينة الاسماعيلية.

ويستمر معسكر مصر المقاصة في الاسماعيلية لمدة 6 أيام ويتخلله 3 مباريات ودية حيث كانت المباراة الأولى أمام المريخ ثم يواجه أبناء الفيوم فريقي القناة والمصري.

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وأشار وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، إلى أن الجهاز الفني للفريق الفيومي، يعتبر تلك المرحلة الاخيرة في فترة الإعداد فرصة تحديد معالم التشكيل الاساسي وطريقة الاداء وتحفيظها للاعبين لتحقيق الانسجام قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة للمقاصة، أن الفريق سيعود للقاهرة بانتهاء معسكر الإسماعيلية وسيخوض تدريباته بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي لحين موعد مباراة الزمالك 28 أغسطس الجاري في كأس مصر.