شكرا لقرائتكم الأهلي للثأر من بيراميدز في كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعتين في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 22:49

يلتقي الأهلي مع بيراميدز غداً السبت بملعب برج العرب بالإسكندرية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم. وتعد المواجهة ثأرية للفريق «الأحمر»، إذ يعد بيراميدز الفريق الوحيد الذي أسقطه مرتين في بطولة الدوري المحلي التي احتفظ بلقبها.



وشدد المدير الفني للأهلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي على لاعبيه بأهمية الفوز في مباراة غد لرد الاعتبار، فضلاً عن الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة في البطولات المحلية والقارية.

في سياق متصل، وافق الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء على سفر لاعب الوسط مؤمن زكريا إلى ألمانيا للعلاج من إصابته بالتهاب في الأعصاب، فيما أرسل مجلس إدارة الأهلي خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الدولي (فيفا) يطالبه فيه بمخاطبة نادي استون فيلا الإنكليزي لمنحه نسبته من صفقة التعاقد مع صانع الألعاب الدولي محمود حسن «تريزيغيه» وفقاً لبند حق رعاية اللاعب الذي فك ارتباطه بنادي قاسم باشا التركي، والتي تبلغ خمسة في المئة من القيمة الإجمالية للصفقة.

من جانب آخر، صرف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق «الأبيض»، لتحفيزهم للفوز على فريق ديكاداها الصومالي اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ونفى المشرف على الكرة بالزمالك أمير مرتضى انسحاب الفريق الصومالي، مؤكداً إقامة المباراة في موعدها بعد حل كافة المشكلات الإدارية.