نيمار يعود للمنتخب البرازيلي

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استدعي النجم البرازيلي نيمار للمنتخب الوطني اليوم الجمعة رغم أن مستقبله مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان لا يزال غير واضح.
وغاب نيمار عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي توج بها المنتخب البرازيلي، ولكن مدرب المنتخب البرازيلي تيتي استدعاه للمشاركة في المباراتين الوديتين اللتين يخوضهما المنتخب البرازيلي أمام كولومبيا يوم 7 أيلول/سبتمبر المقبل، وبيرو بعدها بأربعة أيام.
واستبعد نيمار 27/ عاما/ من قائمة فريق باريس سان جيرمان في المباراة الأولى للدوري الفرنسي أمام نيم أولمبيك وسط تكهنات بإمكانية عودته لناديه السابق برشلونة أو الانتقال لريال مدريد.
كما استدعي أيضا فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد من قبل تيتي ويمكن أن يشارك في أول مباراة له مع المنتخب البرازيلي الأول الشهر المقبل.
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