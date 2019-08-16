صدمة | ريال مدريد يعرض لوكا يوفيتش للإعارة!

اعلان

وجه المدير الفني لريال مدريد “زين الدين زيدان” صدمة كهربائية قوية للمهاجم المنضم حديثًا لصفوف الفريق “لوكا يوفيتش” بعرضه للإعارة فيما تبقى من الميركاتو الصيفي الحالي رغم أنه لم يَمر أكثر من شهرين على إلتحاقه بصفوف الفريق في صفقة قياسية غير مسبوقة لنادي إنتراخت فرانكفورت الألماني.

وفشل اللاعب صاحب الـ 21 عامًا في إقناع زيدان بمستواه الفني للعب الأدوار الأولى مع ريال مدريد خلال الموسم الكروي الجديد، بعد أن دفع من أجله مبلغ 58 مليون جنيه إسترليني من لضمه من فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني بعد سلسلة من المفاوضات الصعبة بين فلورنتينو بيريز ووكيل أعمال اللاعب.

وزعمت التقارير الواردة من إسبانيا أن مدرب ريال مدريد لا يشعر بأهمية لوكا يوفيتش في تشكيلته الأساسية وحتى الاحتياطية، ويشك فيما إذا كان يستطيع التأقلم مع الدوري الإسباني “لا ليجا” بالسرعة المطلوبة التي تمكنه من تسجيل الأهداف بصفة مستمرة.

اعلان

وتفتح تلك الأخبار الباب أمام إحتمالية انضمام البرازيلي “نيمار جونيور” لصفوف ريال مدريد قبل غلق السوق لمشاركة كريم بنزيمة الخط الأمامي، لكن كل شيء يتوقف على إدارة باريس سان جيرمان التي لم توافق بعد على عرض النادي الملكي.

Advertisements

وقالت صحيفة ماركا أن هدف تشيلسي وليفربول السابق، على وشك الخروج من سانتياجو برنابيو بنظام الإعارة لأحد أندية الدوري الإسباني أو الإيطالي أو الألماني، بما أن الدور الإنجليزي أغلق أبوابه صباح يوم التاسع من أغسطس.

وعاش يوفيتش بداية صعبة مع عملاق الكرة الإسبانية والبطل القياسي لدوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة الطفيفة التي تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد، عندما خسر ريال مدريد 3/7.

ووضعه زيدان في خط المقدمة كمهاجم رقم 9 جنبًا إلى جنب كريم بتزيمة، لكنه فشل في الوصول إلى المرمى، ليتم وضعه على دكة البدلاء فيما بعد، ليبدأ رحلة الكفاح كي يكون الخيار الأول بالفريق.

وسجل يوفيتش ما مجموعه 27 هدفًا في 48 مباراة بالموسم الماضي رفقة إنتراخت فرانكفورت، وساهم في ترشح الفريق إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، ليدخل دائرة اهتمامات أكبر أندية القارة العجوز.

في الوقت نفسه، تشير تقارير أخرى إلى أن زيدان نفسه يُفكر في ترك ريال مدريد لعدم قدرة الإدارة على جلب بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا “بول بوجبا” من مانشستر يونايتد هذا الصيف.