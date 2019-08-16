صورة | الهلال يعود إلى قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ السعودية

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عاد نادي الهلال السعودي ليحتل أحد المراكز في قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين (دوري الأمير محمد بن سلمان) بعد أن حول إعارة لاعبه الدولي البيروفي “آندري كاريو” إلى صفقة شراء من بنفيكا البرتغالي خلال الميركاتو الصيفي 2019.
ويُسيطر نادي النصر “العالمي” على قائمة أغلى 10 لاعبين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بأربعة لاعبين دفعة واحدة، في مقدمتهم الدولي النيجيري “أحمد موسى” صاحب المركز الأول بـ 16.5 مليون يورو بعد انضمامه من ليستر سيتي صيف 2018.
يتواجد من النصر كذلك كل من البرازيلي جوليانو فيكتور القادم من بنربخشة عام 2018، والسعودي يحيى سليمان علي الشهري القادم من الإتفاق عام 2013، والدولي المغربي نور الدين أمرابط القادم من واتفورد في صيف 2018.
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ولا يتواجد في قائمة الأغلى أي لاعب من الزعيم “الهلال” سوى كاريو، ويحتل اللاعب المركز الثامن بفارق 600 ألف يورو عن “يحيى الشهري”، صاحب المركز السابع، والذي انضم للنصر من الإتفاق نظير 9.8 مليون يورو.
وفي الجدول التالي نستعرض معكم أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي:
|
اللاعب
|
انتقل من
|
انضم إلى
|
السعر
|
أحمد موسى – نيجيريا
|
ليستر سيتي– إنجلترا
|
النصر
|
16.5 مليون يورو
|
جوزيف سوزا – البرازيل
|
فنربخشة – تركيا
|
أهلي جدة
|
12 مليون يورو
|
جوليانو فيكتور – البرازيل
|
فنربخشة – تركيا
|
النصر
|
11 مليون يورو
|
جورج دجانيني – الرأس الأخضر
|
سانتوس لاجونا – المكسيك
|
أهلي جدة
|
10.24 مليون يورو
|
ألكسندر بريجوفيتش – صربيا
|
باوك سالونيك – اليونان
|
اتحاد جدة
|
10 مليون يورو
|
نيكولاس كلاوديو ستانتشيو– رومانيا
|
سبارتا براج – التشيك
|
أهلي جدة
|
10 مليون يورو
|
يحيى الشهري – السعودية
|
الإتفاق – السعودية
|
النصر
|
9.8 مليون يورو
|
آندري كاريو – بيرو
|
بنفيكا – البرتغال
|
الهلال
|
9.2 مليون يورو
|
جاري مينديز رودريجيس – الرأس الأخضر
|
جلطة سراي – تركيا
|
اتحاد جدة
|
9 مليون يورو
|
نور الدين أمرابط – المغرب
|
واتفورد – إنجلترا
|
النصر
|
8.5 مليون يورو
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