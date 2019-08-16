شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان عن إسناد مباريات الرجال لعنصر نسائى: صعب فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه من الصعب إسناد مباراة فى الدورى الممتاز رجال إلى حكم من العنصر النسائي ، بعد النجاح الذى شهدته مباراة السوبر الاوروبي التى جمعت ليفربول و تشيلسي الإنجليزي بإسناد اللقاء للفرنسية ستيفاني.

تابع عثمان فى تصريحات لقناة ON SPORT لبرنامج ملعب أون ويقدمه سيف زاهر من الصعب حالياً فى الدورى المصري إسناد اللقاء لحكم من العنصر النسائي ، ولكنه أمر وارد فى حالة وجود محكمه مصرية قريبة المستوي من الفرنسية ستيفاني إلى جانب أن التفكير فى مصر غير تفكير لاعبى أوروبا حالياً.

أكد عثمان أنه من الصعب حالياً تطبيق هذا الأمر فى الدوري المصري ولكنه سيعمل على تحقيق هذا الأمر خلال الفترة المقبلة .