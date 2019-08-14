جنون الميركاتو يُلقي بظلاله على أسعار عضويات الأهلي والزمالك

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استهدفت بعض أندية الدوري المصري الممتاز تعويض ما أنفقته على صفقاتها الجديدة خلال الميركاتو الشتوي والصيفي، عن طريق رفع قيمة العضويات العاملة الخاصة بها بشكل غير مَسبوق، مع توقعات بزيادة جديدة مع مطلع عام 2020.

النادي الأهلي، البطل القياسي للدوري المصري، والمُتوج بلقب المسابقة في الأربع سنوات الماضية، أنفق حوالي 150 مليون جنيه لضم حسين الشحات من نادي العين الإماراتي في الميركاتو الشتوي الماضي، كما أنفق ما يزيد عن مليون دولار لشراء لاعب وسط مولودية الجزائر “أليو ديانج” عند فتح الميركاتو الصيفي الحالي، قبل تجديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي نظير 800 ألف جنيه إسترليني.

أما الزمالك فقد ضم النجم المغربي أشرف بن شرقي من الهلال السعودي بنحو 45 مليون جنيه مصري لمدة ثلاث سنوات، وتبعه بصفقة محمد أوناجم من الوداد البيضاوي المغربي، وأضاف لتشكيلته جملة من أميز لاعبي الدوري المحلي أمثال كريم بامبو ومحمد الشبيني ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر وعبد الله بكري ومحمد صبحي ومحمد عواد.

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وقررت إدارة الأهلي رفع قيمة الاشتراك في النادي بفروع “الجزيرة والشيخ زايد والتجمع الخامس” على أمل مساهمة تلك الزيادة في تعويض حجم الانفاق الضخم على الصفقات والمنشآت والبنى التحتية في النادي.

ورفع الأهلي قيمة عضوية فرعه الرئيسي بالجزيرة من 350 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه، لتصبح أعلى زيادة بين جميع الفروع والأعلى بين جميع أندية الدوري.

وزادت قيمة عضوية فرع الأهلي بالشيخ زايد من 125 ألف جنيه إلى 175 ألف جنيه فقط، وحصل أعضاء فرع التجمع الخامس على ميزة جيدة بعد رفع قيمة العضوية من 200 ألف جنيه إلى 240 ألف، بتقسيط المبلغ على 4 سنوات بمقدم 100 ألف جنيه.

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نظام طبقي

الزمالك بقيادة رئيسه مرتضى منصور لم يُطبق نفس النظام، وقام بتحديد قيمة العضوية على أساس المؤهلات الدراسية والعلمية مثله مثل نادي المقاولون العرب.

وتصل قيمة عضوية العضو الذي يحمل شهادة عليا لمبلغ 120 ألف جنيه في نادي الزمالك، وترتفع قيمة عضوية الزمالك لـ 150 ألف جنيه بالنسبة للعضو الذي يحمل شهادة علمية متوسطة، أما مَن لا يحمل أية شهادات ويعمل في الأعمال الحرة فتصل قيمة عضويته لـ 180 ألف جنيه.

وارتفعت قيمة عضوية المؤهل العالي في نادي المقاولون العرب إلى 60 ألف جنيه بالإضافة لـ 1300 مصاريف إدارية، وتجاوزت عضوية المؤهل فوق المتوسط والمتوسط الـ 91 ألف جنيه بالإضافة إلى 1300 جنيه مصاريف إدارية.

لكن لدى الزمالك بند هو الأغرب في عالم عضويات أندية الدوري المصري الممتاز، حيث يسمح بإشتراك القضاة والضباط والصحفيين بمبلغ 40 ألف جنيه فقط.

أغلى من الزمالك

تتفوق عضوية نادي وادي دجلة المملوك لرجل الأعمال الشهير “ماجد سامي” على قيمة عضوية نادي الزمالك، حيث تصل لـ 160 ألف جنيه للاشتراك في فروع النادي بالقاهرة والاسكندرية، بينما تصل قيمة عضوية فروع القاهرة فقط لـ 140 ألف جنيه، وعضوية فروع الاسكندرية إلى 135 ألف جنيه.

ويُعد نادي الجزيرة الأغلى بين جميع الأندية الاجتماعية في مصر، حيث تصل قيمة اشتراكه لمليوني جنيه مصري للفرع الرئيسي، و400 ألف جنيه لفرع مدينة 6 أكتوبر.

وتستهدف إدارة النادي من رفع قيمة العضوية إلى هذه الدرجة المثيرة للدهشة من أجل حصر عدد الأعضاء الراغبين في الانضمام له في المستقبل.