رئيس سموحة يُنادي بمحاكمة “عشماوي الكرة المصرية”

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كشف رئيس نادي سموحة “فرج عامر” عن الكثير من الأسرار التي أحاطت بخسارة فريقه لنهائي كأس مصر أمام الزمالك في نهائي نسخة 2018، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، عصر اليوم الثلاثاء.

ووصف فرج عامر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم “أحمد مجاهد” بعشماوي الكرة المصرية، مطالبًا بمحاكمته مع الرئيس السابق للاتحاد “هاني أبو ريدة” ورئيس لجنة الحكام “عصام عبد الفتاح”.

وأكد رئيس نادي سموحة تلقي الزمالك لمساعدات واضحة من أجل التتويج بلقب كأس مصر على حساب حساب فريقه، بهدف تحقيق أرباح مالية ضخمة من مواجهة الأهلي للزمالك في مباراة السوبر.

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وقال عامر عبر فيسبوك “لحظات لا تُنسى يوم رفض هاني أبو ريدة إحضار حكم أجنبي لإدارة نهائي كأس مصر عام 2018 في ستاد برج العرب، بعد أن دفعنا المبلغ المُحدد لاستقدام طاقم الحكام”.

وأضاف في حديثه الذي لاقى اهتمام غير عادي من الجماهير المصرية، “تعرض الاتحاد المصري لتهديد من مسؤول زملكاوي بنشر المستور، واتصل بي الاستاذ أحمد مجاهد كي يُبلغني أن الاستاذ هاني أبو ريدة لا يَرد على مكالماتي لأنه مريض بالقلب وسيقوم بتركيب دعامة، وغالبًا سيترك العمل العام بعدما أخبره الطبيب في فرنسا بأهمية ترك الكرة والجلوس في مكان أخضر، وإنه ليس له علاقة بتعيين الحكام بل عصام عبد الفتاح، وطبعًا هذا خلاف الحقيقة”.

وواصل “جلبوا الحكم محمد فاروق في آخر مباراة بحياته المهنية، ووعدوه بالعمل في الشركة الراعية بمبلغ ضخم بشرط مساعدة الزمالك على الفوز، وحدث ما حدث، وأجهز أحمد مجاهد وآخرين من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بتمنيهم فوز الزمالك كي تكون مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك وتُباع بمبلغ ضخم”.

وشدد فرج عامر بقوله “تم سرقة الكأس من سموحة بفضيحة وفجر قبل نهاية المباراة بدقيقتين، وهاني أبو ريدة قال: لا أفهم ما سبب الاحتقان؟، أخبرته بأنه السبب، بعد أن تم ترتيب الأوراق وصنع النتائج وسرقة التعب والمجهود. هذه أبسط ألاعيب اتحاد الكرة السابق، والذي يجب أن يحاكم بشكل علني وفي ميدان عام بعد كل ما ارتكب من جرائم في حق اللعبة”.

وختم “الأهم من كل ذلك، الأخ أحمد مجاهد، عشماوي الكرة المصرية سابقًا، أرسل لي تهنئة بالعيد، يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته، والله العظيم لو تحدثت عن كل شيء لديّ، وما شاهدته علنًا، وما يعرفه كل من له علاقة بالوسط الكروية، ستكون فضيحة العصر”.