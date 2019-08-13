الأهلي يُعوض الصفاقسي بمبلغ مالي

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تستعد إدارة النادي الأهلي المصري لارسال تعويض مالي إلى إدارة الصفاقسي التونسي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لاستعادة البطاقة الدولية للاعب عمرو جمال الذي انهار انتقاله على سبيل الإعارة للنادي الملقب بـ “يوفنتوس العرب”.

واقترفت لجنة الكرة في النادي الأهلي هفوة فادحة حين سمحت لعمرو جمال بالسفر إلى تونس لاتمام انضمامه للصفاقسي على سبيل الإعارة حتى يونيه 2020، دون الحصول على إذن مُسبق من السلطات المصرية، حيث لايزال اللاعب صاحب الـ 28 عامًا قيد الخدمة العكسرية.

وأعلن الصفاقسي ضم عمرو جمال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مطلع هذا الأسبوع فور تحصله على البطاقة الدولية له، قبل أن يؤكد عودة اللاعب إلى القاهرة لأسباب إدارية.

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وقالت صحيفة “تونس الرقمية” أن وضعية عمرو جمال مع الصفاقسي تعقدت رغم المحاولات الجادة التي بذلتها إدارة الأهلي لمساعدته على حل مشكلة التجنيد مع الحكومة المصرية.

وأمام اللاعب فرصة للافلات من أداء الخدمة العسكرية بلعب الموسم المقبل على سبيل الإعارة من الأهلي لنادي طلائع الجيش الذي يُنافس في الدوري الممتاز.

وأكدت الصحف التونسية أن عملاق صفاقس بصدد الحصول على تعويض مادي من الأهلي بعد انهيار هذه الصفقة.