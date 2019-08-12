مهاجم فالنسيا على رادار اتلتيكو مدريد

يبدو ان اتلتيكو مدريد الاسباني يرغب في مواصلة تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي، على الرغم من انفاق مبلغ 243.5 مليون يورو استعداداً للموسم المقبل.
واشارت صحيفة ماركا الاسبانية، الى ان الاتلتي يرغب في الحصول على خدمات الدولي الاسباني رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.
واوضحت الصحيفة، ان فالنسيا لا يفكر في التخلي عن مهاجمه المتألق الا في حال وصول عرض بقيمة 60 مليون يورو من اجل ايجاد بديل مناسب.
يذكر ان اتلتيكو مدريد يملك خط هجومي متميز يتمثل بالفارو موراتا والموهبة البرتغالية جواو فيليكس بالاضافة الى دييغو كوستا.
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