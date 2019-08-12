روما يعمق جراحات الريال بهزيمة جديدة قبل انطلاق الموسم

أحرز فريق روما الايطالي على ملعبه "ستاديو أولمبيكو" النسخة الاولى من كأس "مايبل غرين" الودية بفوزه على ريال مدريد الاسباني بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 2-2، في مباراة خاضها الأخير بمشاركة الويلزي غاريث بيل.

وسجلت الاهداف الاربعة في الشوط الأول، فافتتح رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التسجيل بفضل الحرس القديم البرازيلي مارسيلو (16)، قبل أن يعادل اصحاب الارض بفضل الأرجنتيني دييغو بيروتي (34).

وتقدم النادي الملكي مرة جديدة بفضل برازيلي آخر هو كاسيميرو (39)، غير أن روما أدرك التعادل مجددا عبر مهاجمه البوسني إدين دزيكو (40).

ومع انتهاء الشوط الثاني بدون أهداف، احتكم الفريقان الى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، فاهدر مارسيلو الركلة الخامسة للريال بعدما اصابت كرته العارضة، ففاز روما بالكأس.

Advertisements

وتابع الريال باشراف مدربه زيدان سلسلة نتائجه المتواضعة في تحضيره للموسم الجديد الذي يبدأ مع الدوري المحلي في 17 أغسطس ضد سلتا فيغو، حيث تعرض لاربع هزائم في 7مباريات خاضها حتى الآن.



ودفع زيدان بغاريث بيل من على مقاعد البدلاء بعد 30 دقيقة من صافرة البداية، وذلك للمرة الاولى منذ أربع مباريات بعدما كان استغنى عن خدماته على خلفية نية اللاعب الرحيل عن صفوف ثالث الدوري الإسباني، مقابل رغبة المدرب الفرنسي بعدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد.

وعلق زيدان على مشاركة بيل وعدم ادراج اسم اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز العائد الى صفوف الفريق بعد انتهاء مدة اعارته لبايرن ميونيخ الالماني، بالقول "بايل وخاميس لاعبان في ريال مدريد"، وتابع "اي شيء يمكن ان يحصل حتى 31 أغسطس (موعد اقفال فترة الانتقالات الصيفية) ونحن نعتمد على جميع اللاعبين".

وتحدث زيدان عن الشائعات التي تتناول مسألة انتقال نجم سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة السابق البرازيلي نيمار إلى ريال بالقول "نحن هنا مع التشكيلة التي لدينا ولا نفكر إلا بذلك".

