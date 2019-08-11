رياضة | هاري كين: أستون فيلا فريق صعب.. والتطلعات علينا كبيرة جدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاري كين: أستون فيلا فريق صعب.. والتطلعات علينا كبيرة جدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن فريقه حقق فوز مهم وكبير جدًا، على حساب أستون فيلا، حيث أنه هذا الموسم عليهم أمال وتوقعات كبيرة جدًا.

وقال كين: "خسارة مباراة اليوم سيصيبنا بخيبة أمل كبيرة، أستون فيلا صعب المباراة علينا بتسجيل هدف في الشوط الأول، في الشوط الثاني ضغطنا وصنعنا فرص كثيرة وهدف ندومبيلي سهل المهمة علينا".

وأضاف: "لم نرى الخوف على اللاعبين في المباراة الافتتاحية، ما السر؟ تحسنا كثيرًا، صنعنا عِدة فرص وضغطنا بشكل ناجح، بعد استقبال الهدف الأول لم نستسلم واستمرينا حتى سجل ندومبيلي هدفًا رائعًا، وسنواصل بالتحسن".

واختتم: "لقد سجلت هدفك الأول على هذا الملعب الجديد، ما الذي يعنيه هذا الهدف؟ هدف خاص بالنسبة لي، ودائمًا أُفكر بإسعاد الجماهير، لسوء الحظ اُصبت كثيرًا في الموسم الماضي ولكن عُدت وأتمنى أن نواصل في الانتصارات".