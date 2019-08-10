برشلونة يعاني بسبب لاعبان

أصبح نادي برشلونة في موقف صعب بسبب فشل النادي في التخلص من الثنائي ايفان راكتيتش وفيليب كوتينيو في الصيف الجاري. وفقا لصحيفة سبورت فإن برشلونة جمع 140 مليون يورو من خلال البيع هذا الصيف كان آخرها رحيل مالكوم لسان زينيت بطرسبرج الروسي مقابل 40 مليون يورو. وتابعت الصحيفة أن النادي أنفق 140 مليون يورو على ضم لاعبان وهما انتوان غريزمان 120 مليون يورو وجونيور فيربو 20 مليون يورو. ويأمل نادي برشلونة في جمع أموال آخرى في الميركاتو من خلال بيع راكتيتش وكوتينيو لكن الأزمة تتمثل في صعوبة ذلك عقب غلق السوق الانجليزية وهو الأمر الذي يعقد كذلك من امكانية انضمام اللاعب البرازيلي نيمار لملعب كامب نو في الصيف الجاري.

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