نيمار إلى ريال مدريد: منقذ ومشكلة

تقارير صحافية اسبانية ربطت ريال مدريد بالدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل ضم البرازيلي نيمار في صفقة لن تقل قيمتها عن 180 مليون يورو في الصيف الجاري.

ووفقا لصحيفة ماركا فإن المقربين من نيمار اعطوا ريال مدريد موافقة على فكرة انضمام اللاعب للدوري الإسباني في الصيف الحالي.

نيمار إلى ريال مدريد هو بمثابة المنقذ للنادي لكونه اللاعب الذي يمتلك قدرات فنية كبيرة وشخصية قوية يمكن من خلالها تعويض جزء كبير من رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس.

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اللاعب البرازيلي هو النجم المفضل للفوز بالكرة الذهبية في حقبة ما بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وسوف يمنح زيزو قدرات فنية هائلة وجودة كبيرة.

مشكلة نيمار في ريال مدريد سوف تتمثل في كون اللاعب يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وهو المركز المفضل لايدين هازارد الوافد الجديد من صفوف تشيلسي وكذلك المركز المفضل لفينيسيوس جونيور النجم البرازيلي الشاب في صفوف ريال مدريد مما يعني كثرة الجاهزين في نفس المركز بينما لا توجد الكثير من الخيارات المميزة في مركز الجناح الأيمن.

المشكلة الآخرى تتمثل في راتب اللاعب الكبير وهو ما قد يؤدي لخلل في ميزان الرواتب.