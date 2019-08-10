بالصور | رغم تجاهله للميركاتو، ليفربول يُكشر عن أنيابه في افتتاح البريميرليج

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وجه ليفربول إنذارًا شديد اللهجة لجميع منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد 2020/2019، حين هزم نوريتش سيتي برباعية لهدف مساء أمس الجمعة على ملعب آنفيلد روود ضمن الجولة الأولى.

المدرب الألماني يورجن كلوب أراد إثبات صحة وجهة نظره بعدم إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي 2019، ودخل الموسم بنفس التشكيلة التي أنهى بها الموسم الماضي باستثناء المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي حل محله البلجيكي المُنقذ “أوريجي” منذ البداية.

وتقمص النجم المصري “محمد صلاح” دور البطولة لفريق ليفربول بعدما سجل هدفًا وصنع آخر ليقود الريدز للفوز في مستهل المشوار بنتيجة 1/4.

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تقدم ليفربول بهدف سجله جرانت هانلي، لاعب نوريتش سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 19، قبل أن يصنع الهدف الثالث الذي سجله فيرجيل فان دايك في الدقيقة 28 برأسية من ركلة ركنية، ثم أضاف بطل ملحمة برشلونة “ديفوك أوريجي” الهدف الرابع في الدقيقة 42، فيما جاء هدف نوريتش سيتي الوحيد في الدقيقة 64 عن طريق تيمو بوكي.

وكان ليفربول فشل في التتويج بلقب بطولة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي عقب خسارته 4 / 5 بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، ولكنه توج بطلا لدوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي بعد فوزه على توتنهام 2 / صفر في المباراة النهائية.

يذكر أن نوريتش سيتي كان توج بطلا لبطولة دوري الدرجة الأولى في إنجلترا الموسم الماضي برصيد 57 نقطة.

وشهدت المباراة تألق الحارس البرازيلي “أليسون” الذي اُستبعد من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا (the best) لعام 2019.

وأنقذ أليسون باكير فريقه من تلقي هدف مؤكد في الدقيقة 22 عندما مرر ايمي بوينديا كرة بينية إلى تيمو بوكي الذي سدد الكرة لكن باكير تألق وأبعدها قبل أن يحتسب ركلة حرة لفريق ليفربول بداع تسلل بوكي.

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وفي الدقيقة 26 عاد لتألق أليسون باكير مرة أخرى وأنقذ ليفربول من هدف مؤكد عندما استلم ماركو شتيبرمان الكرة على حدود منطقة جزاء ليفربول وسدد كرة قوية لكن باكير تألق وأبعدها.

وفي الدقيقة 28 سجل ليفربول الهدف الثاني عندما لعب محمد صلاح الكرة داخل منطقة جزاء نوريتش سيتي من ركلة ركنية ليقابلها فيرجيل فان دايك بضربة رأس قوية إلى داخل المرمى، فكان بمثابة هدف قتل المباراة.

واضطر ليفربول لإجراء أولى تبديلاته في الدقيقة 39 بإشراك الحارس أدريان كاستيو – القادم من وست هام في صفقة انتقال حر – بدلاً من أليسون باكير الذي خرج مصابًا.

وفي الدقيقة 42 سجل ليفربول الهدف الرابع عندما مرر ترينت ألكسندر أرنولد كرة طولية داخل منطقة الجزاء لينقض عليها ديفوك أوريجي بضربة رأس متقنة إلى داخل المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت محاولات ليفربول الهجومية بحثا عن تسجيل هدف خامس وسط ارتباك كبير من لاعبي نوريتش في الجانب الدفاعي.

وفي الدقيقة 48 أهدر ليفربول فرصة مزدوجة لتسجيل الهدف الخامس عندما مرر أوريجي كرة عرضية داخل منطقة جزاء نوريتش سيتي ليقابها جوردان هيندرسون بتسديدة قوية تصدى الحارس تيم كرول بأطراف أصابعه لتصطدم بالعارضة وترتد إلى ترينت ألكسندر أرنولد الذي مرر كرة عرضية من داخل منطقة الست ياردات استلمها فيرمينو وسددها لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 54 أهدر محمد صلاح فرصة تسجيل الهدف الخامس عندما توغل بالكرة من الناحية اليمنى ودخل منطقة جزاء نوريتش وسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس.

وفي الدقيقة 64 سجل نوريتش سيتي هدف تقليص الفارق عندما مرر ايمي بوينديا كرة بينية رائعة إلى تيمو بوكي الذي انفرد بالحارس أدريان كاستيو وسدد كرة أرضية متقنة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 74 أجرى ليفربول ثاني تبديلاته بإشراك السنغالي ساديو ماني بدلا من ديفوك أوريجي، واعطى ماني نشاطا هجوميا ملحوظا لفريق ليفربول بفضل تحركاته السريعة في الجانب الأيسر.

وكاد نوريتش سيتي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 79 عندما وصلت الكرة إلى هيرنانديز على حدود منطقة جزاء ليفربول ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس.

وتُستكمل مباريات الجولة الأولى من البريميرليج اليوم السبت بست مباريات، ويفتتحها مانشستر سيتي حين يحل ضيفًا على وست هام يونايتد في الملعب الأولمبي بلندن، وبعدها يظهر الوافد الجديد “شيفيلد يونايتد” لأول مرة على ملعب بورنموث، وسيختتم توتنهام اليوم باستقبال العائد للبريميرليج بعد غياب موسم “أستون فيلا” الذي ضم النجم المصري محمود تريزيجيه خلال الميركاتو الصيفي بمبلغ ثمانية ملايين جنيه إسترليني ومعه 12 صفقة أخرى.