الامارات | بالفيديو.. اختيار هدف ميسي الأجمل في دوري أبطال أوروبا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الهدف الفائز بجائزة الأفضل فى النسخة الماضية من مسابقة دوري ابطال اوروبا والتى توج بلقبها نادي ليفربول الإنجليزي، وذكرت الصفحة الرسمية لمسابقة دوري ابطال اوروبا على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن هدف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى في شباك ليفربول الإنجليزى والذي أحرزه من كرة ثابتة فى ذهاب نصف نهائى المسابقة تم اختياره أجمل أهداف البطولة بناءً على تصويت الجماهير. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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