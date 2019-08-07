أزمة بين فالفيردى ورئيس برشلونة بسبب الجولة الأمريكية

أظهر الإسباني أرنستو فالفيردى المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني استيائه الشديد من بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للعب مباراتين وديتين ضد نابولى تحضيراً للموسم الجديد.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “آس” الإسبانية فإن فالفيردى كان يريد البقاء في مدينة برشلونة من أجل الاستعداد لأول مباراة في الموسم القادم أمام أتلتيك بلباو والمقرر لها 8 أغسطس المقبل في انطلاقة مباريات الدوري الإسباني، بدلاً من السفر في رحلة متعبة وطويلة إلى أمريكا.

وتابعت أن مدرب برشلونة عبر عن استيائه الشديد في حديث مع المسئولين، حيث أكد لهم بأن الوقت المتاح كان يلزم أن يكون لتحضير اللاعبين بدلا من الذهاب في رحلة شاقة وطويلة.