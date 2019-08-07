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دانيلو يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

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صرحت تقارير صحفية عن وقت الفحص الطبي لـ دانيلو لويز دا سيلفا نجم مانشستر سيتى، تحضيراً للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، حيث نشر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن الظهير البرازيلي دانيلو سيأتي تورينو، الثلاثاء، على أن يخضع للفحوصات الطبية في يوفنتوس، الأربعاء.

وسيمضي دانيلو على عقد مع السيدة العجوز مدته 5 أعوام، وسيحصل علي راتب سنويًا يبلغ 4 ملايين يورو، وخلال نفس الصفقة، سيغادر الظهير جواو كانسيلو من يوفنتوس إلى مانشستر سيتى، بالإضافة إلى تلقي اليوفى على 25.7 مليون جنيه استزليني.

يذكر أن كانسيلو كان قد خضع للفحص الطبى فى السيتى، امس الثلاثاء، ومن المرجح أن تتم الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

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