صديقة رونالدو السابقة تُداعب الحضارة المصرية في أغنية زينينو

اعلان

اعربت الفنانة المغربية “آمال صابر”، الصديقة السابقة لأسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو، عن سعادتها الكبيرة بتصوير أغنيتها الجديدة وسط الديكور الفرعوني المصري، مؤكدة بأن ذلك كان له تأثير إيجابي على نجاح وانتشار الفيديو كليب فور طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب خاصةً بين الجمهور المصري.

واختارت آمال التي شغلت قصتها مع رونالدو الشارع المغربي في الفترة الماضية، دولة كولومبيا لتكون مكانًا تصوير الفيديو كليب، والذي حمل عنوان زينينو أو Azin Ino.

ومزجت كلمات الأغنية ما بين اللغة الريفية المغربية واللغة الاسبانية،بهدف توسيع دائرة مستمعي الأغنية ما بين دول شمال أفريقيا والدول اللاتينية.

اعلان

Advertisements

وحول طبيعة الفيديو كليب، قالت آمال صابر في تصريحاتها لوسائل الإعلام المغربية “إن الديكور المصري أحدث الفارق كّون الحضارة المصرية القديمة جزءًا لا يتجزأ من التاريخ”.

وأضافت “الحضارة المصرية منحت الأغنية جمالاً وإشعاعًا، وأنا بصدد التحضير لندوة صحافية بالمغرب خلال الأيام القادمة في حضور وسائل إعلام مغربية ومصرية وجزائرية وتونسية ولبنانية، للتحدث عن كواليس وتفاصيل هذا العمل”.

وأكدت آمال صابر بأنها تعتزم تصوير فيليب كليب جديد في مصر، على أن تمزج الأغنية ما بين اللهجة المصرية واللغة الإسبانية، دون أن تستبعد إمكانية أن يكون عملها الفني مشتركًا مع فنان أو فنانة مصرية.