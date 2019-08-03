اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر رابط ماتش بايرن ميونيخ beIN SPORT جودة متعددة

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة يلاشوت مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبورسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني لكرة القدم وذلك اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي ستقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بث مباشر يلاشوت الجديد مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند كورة لايف اليوم 3 أغسطس 2019.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة للمباراة:

من المنتظر انطلاق مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي ستقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك وسيتم نقل المباراة بث مباشر وحصري على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد BEIN sPORT 5 مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا كورة ستار بجودة عالية بدون تقطيع رابط يوتيوب HD

وكان بايرن ميونيخ قد حقق التتويج بالثنائية المحلية الدوري والكأس في الموسم الماضي مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، ويشارك دورتموند في السوبر الألماني بصفته وصيف الدوري كما تنصف اللوائح في ألمانيا كورة لايف مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند أونلاين اليوم 3/8/2019 في كأس السوبر الألماني