الاتحاد يطلب تأمين مشاركة كمارا وجابر بخطاب رسمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

طلبت إدارة نادي الاتحاد خطابا رسميا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد قانونية مشاركة مهاجم المواليد هارون كمارا ولاعب الوسط جابر عيسى مع الفريق في دوري أبطال آسيا، لاعتماد الزج بهما ضمن قائمة الـ18 لاعبا في مواجهة ذوب آهان الإيراني ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا غدا، بعد أن تم إرفاق اسميهما ضمن قائمة الفريق المشاركة بالأدوار النهائية للبطولة كما أعلن النادي مسبقا، وذلك لضمان سلامة موقف النادي وعدم الدخول في قضية جديدة وخسارة نتيجة المواجهة أمام الفريق الإيراني في حال احتجاجه على مشاركة أي من اللاعبين.

وتأتي هذه الخطوة بعد التحذيرات التي تلقتها إدارة الاتحاد من بينها تحذير اتحاد الكرة الذي حذر النادي من هذا الإجراء وأنه قد يكلفه نتيجة مواجهتي دور الـ16 بناء على لائحة الاتحاد الآسيوي المتعارف عليها.

من جهة أخرى، يختتم الفريق الكروي اليوم تحضيراته لمواجهة ذوب آهان غدا على استاد زعبيل بمدينة دبي الإماراتية، وسط تركيز المدير الفني، التشيلي سييرا على الرباعي الأجنبي، التشيليين فيلانويفا وخمينيز والأرجنتني إيمليانو والبرازيلي رومارينهو، لتأمين وسط الملعب ومعالجة خط الظهر بعد استبعاد المغربي مروان داكوستا من القائمة الآسيوية.