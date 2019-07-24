رسميًا.. تريزيجيه ينتقل إلى أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي التعاقد رسميًا مع الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان تريزيجيه غادر للأراضي الإنجليزية خلال الأيام الماضية للخضوع للفحوصات الطبية والاتفاق على البنود الشخصية مع النادي الإنجليزي.
وبحسب الموقع الرسمي لنادي أستون فيلا، فإن صاحب الـ24 عامًا وقع على العقود الرسمية إلا أن النادي الإنجليزي لم يكشف تفاصيل العقد سواء من حيث القيمة أو المدة.
ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية فإن قيمة انتقال تريزيجيه سيكون مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني بجانب إضافات أخرى في العقد.
وحاول نادي سانت إتيان الدخول في صفقة تريزيجيه من أجل الانتقال للنادي الفرنسي قبل أن يقرر لاعب قاسم باشا الرحيل للدوري الإنجليزي.
وكان دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا حرص على متابعة تريزيجيه في مباراة مصر وجنوب أفريقيا بدور الـ16 من مسابقة كأس الأمم الأفريقية.
تريزيجيه كان قد انتقل إلى صفوف قاسم باشا في الصيف قبل الماضي على سبيل الإعارة من فريق أندرلخت قبل أن يقرر النادي التركي تفعيل بند أحقية الشراء بعد المستوى الذي ظهر عليه الدولي المصري.
ولعب تريزيجيه 71 مباراة مع قاسم باشا استطاع من خلالها أن يسجل 25 هدفًا ويصنع 18 تمريرة حاسمة
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