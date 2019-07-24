شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المقاولون .. مفاجآت لاسارتى فى التشكيل الأحمر أمام الذئاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي على التشكيل الذي سيخوض به المباراة المصيرية أمام المقاولون العرب فى الثامنة مساء اليوم (الأربعاء) على ستاد برج العرب فى الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى.

واتضح من تدريباته الأهلى الأخيرة أن لاسارتي سيعتمد على تشكيل مكون من : محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأيمن اشرف ورامى ربيعة وأحمد فتحى وعلى معلول فى خط الدفاع، وعمرو السولية وحمدي فتحي وصالح جمعة فى خط الوسط، وحسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو كمثلث هجومى.

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ويسعى الأهلى إلى حصد النقاط الثلاث فى مباراة الليلة، حيث إنه يحتل حاليا صدارة الدوري برصيد 74 نقطة ويحتاج فقط إلي الفوز امام المقاولون من أجل حسم اللقب دون النظر لنتيجة المواجهة الأخيرة التي ستجمعه بالغريم التقليدي نادي الزمالك مساء الأحد المقبل.

كان تعادل الزمالك مع الجونة الأحد الماضى ساهم فى تسهيل مأمورية الأهلى فى حسم لقب الدوري هذا الموسم، خاصة وأن الفريق الأبيض يلعب اليوم وفى نفس توقيت مواجهة الأهلى والمقاولون العرب مع الإسماعيلي، والتى فى حالة تحقيق الأبيض لأى نتيجة فيها بخلاف الفوز،سيتوج الأهلى أيضاً باللقب، حتى فى حالة تعادله أو هزيمته أمام المقاولون العرب.