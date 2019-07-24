شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الإسماعيلي .. ثورة تغييرات فى التشكيل الأبيض أمام الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال على التشكيل الذي سيخوض به مباراته المهمة أمام الإسماعيلى المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم (الأربعاء)، على ستاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام.

جاء ذلك بعدما حسم خالد جلال الخلاف حول مركز حارس المرمى، حيث يتجه للدفع بعماد السيد بدلاً عمر صلاح، بالإضافة إلى عودة عبدالله جمعة شغل مركز الظهير الأيسر بعد انتهاء إيقافه واستبعاد بهاء مجدى من القائمة.

ومن المنتظر أن يخوض الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من : عماد السيد فى حراسة المرمى، وحمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبدالله جمعة في خط الدفاع، وطارق حامد ومحمود عبد العزيز كقلبى ارتكاز في وسط الملعب وأمامهما فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم تحت رأس الحربة الذي سيقوده عمر السعيد.

Advertisements

ويتمسك الزمالك بالأمل الأخير نحو تحقيق لقب الدورى لهذا الموسم بالفوز على الدراويش، وتعثر الأهلى أمام المقاولون فى المباراة التى ستقام فى نفس التوقيت على ملعب برج العرب، خاصة بعدما تأزم موقف الأبيض بالتعادل المخيب أمام الجونة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد الفريق الساحلى.

ويسعى الزمالك إلى هدف آخر من الفوز على الدراويش وهو حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا ،حيث إنه يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 69 نقطة خلف بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمي، في حين يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة ويعتبر مباراة الليلة مجرد بروفة استعداد للموسم الجديد.