شكرا لقرائتكم مدافع النجوم يوقع للترسانة موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مسئولو الترسانة التعاقد مع اسلام حازم مدافع النجوم لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق فى إطار خطة الادارة نحو المنافسة على الصعود للدورى الممتاز العام المقبل . Advertisements وجاء التوقيع فى حضور طارق سعيد رئيس الترسانة وكريم شحاته مدير الكرة وهانى حسن وكيل أعمال اللاعب . من جهته يحاول الجهاز الفنى للترسانة لبناء فريق قوى قادر على المنافسة فى العام المقبل بالقسم الثانى الذى سيشهد منافسة حامية بين أكثر من تسع فرق خاصة بعد تواجد الثلاثى الهابط الداخلية والنجوم وبتروجت فى نفس المجموعة وهو ما جعل البعض يؤكد أنها ستكون مجموعة الموت

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