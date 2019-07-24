شكرا لقرائتكم ستاد القاهرة يقترب من استضافة سوبر الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يقترب ستاد القاهرة الدولي من استضافت السوبر المصري الذي يجمع الأهلي بصفته بطل دورى النسخة الأخيرة الموسم ٢٠١٦ _٢٠١٧ والزمالك بطل كأس، خاصة أن المباراة يتابعها الملايين من مختلف دول العالم وعدم إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.
وجاء تفكير مسؤولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع استاد القاهرة والجهات المعنية بعد التطوير الكبير للاستاد والذي لقي إشادة عالمية بعد استضافته لمباريات كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ ورغبة الجهات المسؤولة في خروج السوبر المصري أمام مختلف دول العالم بشكل مميز كما كان الحال في بطولة أمم أفريقيا.
استضافت مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة ، واستضاف 6 ملاعب لمباريات البطولة هي القاهرة و السلام و الدفاع الجوي و الإسكندرية و السويس.
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