شكرا لقرائتكم بيراميدز يوافق على رحيل عمر جابر للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادى بيراميدز، على رحيل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق والعودة لصفوف نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووافق مسئولو بيراميدز على رحيل عمر جابر فقط وانتقاله للزمالك، مع التمسك بباقى اللاعبين وعدم التفريط فى أى منهم خلال الميركاتو الصيفى الحالى، ومن المنتظر أن يجتمع مسئولو القلعة البيضاء وبيراميدز خلال الأيام المقبلة لوضع الرتوش الأخيرة من أجل اتمام الصفقة.

ويرغب الزمالك فى إعادة عمر جابر إلى صفوف الفريق، لتدعيم الجبهة اليمنى فى ظل اقتراب رحيل التونسى حمدى النقاز، وحازم إمام قائد الفريق.