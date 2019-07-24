الامارات | العين يستهل تجاربه الودية بمواجهة سيلجي السلوفيني اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يستهل تجاربه الودية بمواجهة سيلجي السلوفيني اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي فريق العين أولى تجاربه الودية في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات أمام فريق سيلجي السلوفيني على ملعب باد تاتزمانسدورف في النمسا ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً استعداداً للموسم الكروي الجديد.
وانضم لاعبو العين الدوليون ولاعبو منتخبنا الوطني الأولمبي مساء أمس إلى معسكر "الزعيم" في النمسا، وذلك بعد أن أكملوا فترة تجمع منتخبنا الوطني، في إطار الاستعدادات للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
واستدعى مدربو المنتخبين الأول والأولمبي كلا من خالد عيسى، بندر الأحبابي، أحمد برمان، ريان يسلم، محمد علي شاكر، سعيد جمعة، فلاح وليد وخالد البلوشي.
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