ريال مدريد يهزم أرسنال بركلات الترجيح فى الكأس الدولية للأبطال

تغلب ريال مدريد الإسباني على أرسنال الإنجليزي بنتيجة 3 – 2 عبر ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالولايات المتحدة الامريكية ضمن فعاليا بطولة الكأس الدولية للأبطال.

إنتهى الوقت الاصلي من عمر المباراة بالتعادل الايجابي 2\2، قبل أن ينجح ريال مدريد في حسم نتيجة اللقاء لصالحه عبر ركلات الترجيح.

وسجل ألكسندر لاكازيت وأوباميانج هدفي أرسنال في الدقيقتين 10 و24 على التوالي، قبل أن يتمكن جاريث بيل وماركو أسينسيو من تسجيل هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 57 و59 من عمر المباراة.

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وشهد الشوط الأول من عمر المباراة حالتي طرد، الأولى كانت من نصيب ناتشو مدافع ريال مدريد، لحصوله على "إنذارين" في الدقيقتين 4 و9، والثانية كانت من نصيب سوكراتيس، لاعب ارسنال لحصوله على إنذارين في الدقيقتين 38 و40.

جاء تشكيل أرسنال، كاتالي: مارتينيز في حراسة المرمى، نيلس، تشامبرز، سوكراتيس، كولاسينك، ويلوك، تشاكا، مخيتاريان، أوزيل، أوباميانج، لاكازيت.

في حين جاء تشكيل ريال مدريد، كالتالي: نافاس في حراسة المرمى، كارفاخال، راموس، ناتشو، ميندي، كروس، مودريتش، فاسكيز، هازارد، يوفيتش، بنزيما.