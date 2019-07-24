رياضة | بيل يتألق وإصابة كارثية في ليلة فوز ريال مدريد على أرسنال بكأس الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيل يتألق وإصابة كارثية في ليلة فوز ريال مدريد على أرسنال بكأس الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره أرسنال الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية في الكأس الدولية للأبطال بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2. سجل هدفي أرسنال لاكازيتي في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء وأوباميانج في الدقيقة 24 من انفراد بالمرمي. فيما سجل هدفي ريال مدريد الثنائي البديل جاريث بيل في الدقيقة 57 وماركو أسينسيو في الدقيقة 59 لينتهي اللقاء بالتعادل ويلجأ الفريقيان لركلات الجزاء. وحسم ريال مدريد المباراة بفضل تألق حارسه كورتوا ليفوز الملكي بنتيجة 3-2.

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