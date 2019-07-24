شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: إستراتيجية الرياضة تحقق أهداف الرؤية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نظير دعمهما السخي لرياضة المملكة.

وأشار المنيع إلى أن القطاع الرياضي دائماً ما يكون محط اهتمام وحرص القيادة، موضحاً أن الدعم الملياري الذي حظيت به الاتحادات والأندية الرياضية يعتبر دلالة واضحة على أن حكومتنا الرشيدة تسعى إلى تطوير القطاع الرياضي وتحويله إلى أرض خصبة وبيئة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال.

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وأضاف المنيع، الرياضة السعودية بمختلف اتحاداتها محظوظة بهذا الدعم المتواصل الذي سيرفع المستويات الفنية ويسهم بشكل واضح في تطور وتقدم الألعاب المختلفة.

كما تحدث اللاعب الدولي السابق إسماعيل الخيبري نجم الطائرة السعودية وفريق الأهلي، لقد أثلجت صدورنا هذه المكرمة الملكية، والتي تسير نحو دعم الرياضة السعودية، وأعتبر هذه الاستراتيجية المهمة بأنها نقلة نوعية للألعاب المختلفة، وتخصيص مثل هذا المبلغ سيسلط الضوء على الألعاب بشكل عام وكرة الطائرة بشكل خاص ولن تنحصر المنافسة على فريقي الأهلي والهلال كالعادة.

واختتم الخيبري حديثه قائلاً: إن هذه الإستراتيجية تأتي مواكبة لتحقيق أهداف رؤية 2030، وستكون الطريق الممهد لخصخصة الرياضة مما يساهم في تطورها.