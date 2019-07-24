yalla live مشاهدة مباراة ريال مدريد وأرسنال بث مباشر جودة عالية real madrid vs arsenal

تابع لايف اليوم بث مباشر حصرى مباراه ريال مدريد وارسنال اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019، في اطار كاس الابطال الدوليه فريق ريال مدريد لعب مباراة منذ يومين ضد فريق بايرن ميونخ الالماني لكنه تعرض فى هذه المباراة للهزيمه بثلاثيه مقابل هدف واحد للريال حاول بينما فاز الارسنال و سوف تقام اليوم على ملعب FedExField

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كوره لايف بث مباشر مباراه ريال مدريد وارسنال

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الشوط الاول بين الريال والارسنال بدأ الآن

بعد مرور دقيقتين كريم بنزيمة سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء يصدها الحارس مارتينيز بنجاح.

فى الدقيقة التاسعة من الشوط الاول يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق أرسنال نتيجة لمس ناتشو لاعب الريال للكرة بيدة و يضعها لاكازيت فى المرمى هدف للارسنال

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فى الدقيقة 15 من الشوط الأول بعد قيام حكم المباراة طرد ناتشو يقوم الجهاز الفنى لريال مدريد ب بعمل التبديل الاول بدخول رافاييل فاران و هو مدافع فى الريال وخروج لوكا يوفيتش وهو مهاجم

الدقيقة 23 الهدف الثاني لأوباميانج. مهاجم أرسنال

ستصف لكم الهدف الثانى للارسنال و الذى جاء نتيجة تمريرة سحرية بكعب القدم من لاكازيت لاوبيانج الذى ينطلق بالكرة خلف مدافعي الريال ثم يراوغ أوبا الحارس ويضع الهدف الثانى للارسنال

انذار لكاربخال بعد اعاقة اوزيل وضغط شديد من جانب ريال مدريد لاحراز هدف

يتلقى سوكراتيس طرد نتيجة انذارين و تدخل متهور على مودريتش.

الدقيقة 42 يقوم كروس بتسديد كرة قوية تصطدم بهازارد وتخرج خارج الملعب ومازال ارسنال متقدم بهدفين مقابل لاشىء

الشوط الاول انتهى 2/0 للارسنال