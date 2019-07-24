رد أحمد أحمد على الاتهامات الموجهة له في المؤتمر الصحفي

قام رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد بالرد على الاتهامات التي تعرض لها في مؤتمر صحفي وذلك في يوم الخميس الماضي، حيث أنه واجه كثير من الاتهامات في الآونة الأخيرة، من ضمن هذه الاتهامات التقرير التي قامت بنشره هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

حيث أنه تم توقيف عمله في فرنسا من أجل العمل على تحقيق معه في الاتهامات الموجهة له بعد ما حصل على سيارات وقام بالتعاقد مع شركة من أجل توريد المعدات بشكل مباشر، وهذا قبل أن يتم الإفراج عنه، وتستمر التحقيقات معه حتى الآن، كما أن البدلات التي حصل عليها من الكاف وصلت حتى الآن إلى 18450 دولار.