زيدان يطالب رئيس النادي بصفقة جديدة وصلاح في الصورة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادى ريال مدريد يشكل ضغوطاً على فلورنتينو بيريز رئيس النادي لجلب صفقة جديدة من العيار الثقيل على غرار الحصول علي إيدين هازارد نجم منتخب بلجيكا ونادى تشيلسى الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر موقع “دياريو جول” أن زين الدين زيدان يظن أن هازارد لن يكون باستطاعته قيادة هجوم ريال مدريد بمفرده وتعديل كفة الفريق الملكي في الأوقات الصعبة مثلما كان يفعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل رحيله إلي صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وتابع أن المدير الفني لنادى ريال مدريد ينوي بالتعاقد مع لاعب جديد يساعد هازارد في قيادة هجوم الفريق الملكي مثل كيليان مبابى ونيمار ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، وساديو مانى ومحمد صلاح ثنائي ليفربول الإنجليزي، لاسيما أن الجناح الويلزى جاريث بيل أصبح خارج حساباته في الموسم المقبل.