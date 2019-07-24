رياضة | تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام آرسنال بكأس الأبطال.. مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام آرسنال بكأس الأبطال.. مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيواجه آرسنال الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت تشكيل ريال مدريد على النحوز التالي :-

نافاس ، كارفاخال ، راموس ، فاران ، ميندي ، كروس ، مودريتش ، فاسكيز ، هازارد ، يوفيتش ، بنزيما.

وكان ريال مدريد قد خسر في أولي مبارياته في كأس الأبطال أمام بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.