شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة من العمر مع ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
كشف النقاب عن هوية أحد الأطفال الذين انتشرت صورته وهو يلعب الكرة مع نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وابنه تياجو (6 سنوات) على شاطئ البحر في منتجع بأنتيجوا مؤخراً وهو البريطاني ماكنزي أونيل (11 عاماً).
وقال ماكنزي في مقابلة: «ميسي كان مع عائلته على الشاطئ، وكنت أنا ألعب الكرة بعيداً عنهم، ثم رمى والد ميسي خورخي الكرة نحوي وقال هل تريد اللعب معنا ؟ لعبت مع ميسي وابنه تياجو 45 دقيقة.
تياجو لاعب مذهل مقارنة بسنّه ولم يكن خجولاً في اللعب، وتولت زوجة ميسي الترجمة لأنها تتحدث الإنجليزية بشكل ممتاز. بعد اللعب سبحت مع ميسي وعائلته ثم صعدنا مركباً صغيراً. رفعني ميسي عالياً وتياجو ظل يلاحقني أينما ذهبت».
وعما إذا كان ميسي قدم له نصيحة كروية، أجاب ماكينزي: «كلا، لأنه لا يعرف الإنجليزية، لكنه كان مذهلاً فقد كان يتصرف كأب طبيعي كما لاحظت سعادته بلعب ابنه مع الأولاد الآخرين. أعطيت الكرة لتياجو وظل يلاحقني ويطلب مني أخذها لكنني صممت على احتفاظه بها».
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