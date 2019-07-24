شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: قمة الأهلى و الزمالك يديرها حكم شارك بمونديال روسيا.. و الإعلان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد على طاقم حكام مباراة الأهلى و الزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجاري فى الجولة الـ34 للدورى الممتاز للموسم الجاري 2017 – 2018.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن حكم قمة الأهلى و الزمالك سبق له المشاركة فى كأس العالم بروسيا 2018 ، وهو من أمريكا الجنوبية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن حكم قمة الأهلى و الزمالك غدا عقب مباراتي الأهلى أمام المقاولون و الزمالك أمام الإسماعيلي فى الدوري.

ويحتاج الأهلي للفوز غداً أمام المقاولون العرب لحسم لقب الدورى الـ41 رسمياً فى مشواره ، أما فى حالة تعادل أو خسارة الأهلي و فوز الزمالك على الإسماعيلي فسينتظر حسم لقب الدورى فى لقاء القمة.