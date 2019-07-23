الامارات | برشلونة يفقد موهبة جديدة بعد “ميسي الياباني”

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفقد موهبة جديدة بعد “ميسي الياباني” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، التعاقد مع تشافى سيمونز موهبة أكاديمية اللامسيا الخاصة بنادى برشلونة الإسبانى، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، ليواصل الفريق الإسباني فقدان نجوم أكاديميته بعدما كان قد فقد النجم الياباني الصاعد، تاكيفوسا كوبو، الملقب بميسي الياباني لصالح فريق ريال مدريد.

ويعد نجم اللامسيا تشافى سيمونز صاحب الـ16 عاما، واحدًا من المواهب المستقبلية داخل نادى برشلونة، ورشحه الكثيرون ليكون مستقبل خط الوسط وخليفة تشافي هيرنانديز نجم البلوجرانا السابق، وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن إدارة نادى برشلونة قدم عرضًا جيدًا لـ سيمونز نجم اللامسيا من حيث الراتب واللعب لكن اللاعب فضل الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسى.

من جانبه، ودع الموهبة الشابة نادى برشلونة فى رسالة قال فيها: "اليوم هو يوم معقد لأنه لا أحد يحب أن يقول وداعًا وأقل عندما يتعين عليك أن تقول وداعًا لما كانت عليه عائلتك وحياتك منذ استخدامك للعقل.. لن أنسى أبدًا عندما أرتديت قميص برشلونة لأول مرة قبل تسع سنوات. لقد فعلت ذلك كلاعب قبل بنيامين وكان لتحقيق حلم ".