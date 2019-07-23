نيمار مع سان جيرمان في رحلته الصينية

ضمت تشكيلة بطل فرنسا باريس سان جيرمان، التي تبدأ جولتها الصينية الودية، النجم البرازيلي نيمار الراغب بالعودة إلى برشلونة الإسباني، بحسب ما ذكر فريق العاصمة، اليوم الثلاثاء.

كان نيمار تأخر في اللحاق بفريقه لمدة أسبوع بعد الانتهاء من عطلته الصيفية في 8 يوليو (تموز) الجاري، وبرر المقربون منه غيابه بالتزامات قائمة منذ فترة طويلة، بينها بطولة كرة قدم خماسية في البرازيل يعود ريعها لمؤسسته الخيرية.

ويصل سان جيرمان إلى شنزن الصينية، غداً الأربعاء، ليواجه إنتر ميلان الإيطالي في ماكاو وسيدني أف سي الأسترالي في 30 يوليو (تموز) الجاري في سوتشو.

ويخوض أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم في شنزن ضد مواطنه رين في 3 أغسطس (آب) في مباراة كأس الأبطال.